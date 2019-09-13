Киев, , 12:06 — REGNUM Европа должна быть возвращена к мирному процессу, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё, комментируя призыв президента Украины Владимира Зеленского сохранить ограничительные меры против России. Об этом Ниинистё сказал 13 сентября на форуме «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве.

По его словам, заявления о том, что «в результате санкций экономика России рухнет», звучат давно, однако «этого не случилось и в ближайшем будущем этого не случится».

«Если мы будем настойчивы, мы добьемся успеха, — отметил Ниинистё. — У меня глубокое понимание, что Европа должна быть возвращена к мирному процессу».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня Зеленский призвал страны Запада сохранить санкции против России.

«Кое-кто на Западе говорит о снятии санкций, так как теряет деньги. А мы теряем людей. Пока не будет мира, должны сохраняться санкции», — считает президент Украины.

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