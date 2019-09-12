Вашингтон, , 04:50 — REGNUM Новым помощником американского президента по национальной безопасности может стать Майк Помпео, теперешний госсекретарь Соединённых Штатов, передаёт CNN.

По данным источников телеканала, президент Штатов Дональд Трамп обсуждает со своей командой возможность такого назначения. Оценить, какие последствия будет иметь это обсуждение, источники телеканала не берутся.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, CNN 11 сентября опубликовал список претендентов на место, которое до сих пор занимал Джон Болтон, отправленный в отставку с поста помощника Трампа по нацбезопасности.

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Трамп, говоря об отставке Болтона, заявил, что у него «есть пять человек, которые очень хотят занять эту должность» и которые при этом, по его мнению, действительно «высоко компетентны».

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