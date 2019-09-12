Вашингтон, , 02:38 — REGNUM Одной из причин увольнения помощника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона стала его политика по Северной Корее, сообщил журналистам глава Соединённых Штатов Дональд Трамп.

Трамп напомнил, что Болтон предлагал не исключать для главы Северной Кореи Ким Чен Ына «ливийского сценария» в случае нежелания Пхеньяна идти на уступки по ядерной и ракетной программам.

«Не нужно было делать такое заявление. Это лишь отбросило нас назад», — сказал Трамп.

Американский президент отметил, что после подобного заявления Болтона главе Северной Кореи ничего не оставалось как отказаться от дальнейших переговоров. Затем Трамп добавил:

«Вопрос в том, что он был не слишком умным, говоря подобное».

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Напомним, Болтон отправлен в отставку. Новость бурно обсуждается по всему миру, как и возможные варианты преемника бывшего помощника Трампа.

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