Москва, , 13:49 — REGNUM Россия останется великой арктической державой, и после ухода Джона Болтона с поста советника президента США по национальной безопасности ситуация не изменится. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном изменении политики Вашингтона в вопросе расстановки сил в Арктике после отставки Болтона.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Нет, ничего не поменяется, ничего не изменится. А что касается России, она как была великой арктической державой, так она ею и останется, где бы господин Болтон ни работал», — отметил официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее теперь уже бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что Соединённым Штатам необходимо завоевать лидерство в Арктике и «бросить вызов» России за влияние в регионе.

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Напомним, 10 сентября президент США Дональд Трамп объявил об отставке своего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Глава Белого дома заявил, что сам попросил его уйти в отставку. В свою очередь Болтон подчеркнул, что инициатива покинуть занимаемый пост исходила от него, а не от главы государства и он сам попросил у Трампа отставки.

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