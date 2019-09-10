Вашингтон, , 01:49 — REGNUM Соединенные Штаты выступают за предотвращения возможных конфликтов в арктическом регионе, заявил спецпомощник вице-президента США, представитель американского министерства энергетики Дрю Горн в ходе своего выступления в Центре имени Вудро Вильсона.

«Необходимо предотвращать конфликты и стратегическое позиционирование в регионе», — заявил он.

По его словам, Соединенные Штаты в сотрудничестве со странами — членами Арктического совета, в который также входит и Россия, работают над предотвращением возможных конфликтов в Арктике. Горн подчеркнул, что США проводят «ответственную политику» в арктическом регионе.

Как сообщалоИА REGNUM, 26 августа стало известно о планах США открыть консульство в Гренландии. По мнению Госдепа США, американское консульство на острове является важной составляющей присутствия в Арктике и станет эффективной платформой для продвижения американских интересов.

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