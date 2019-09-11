Москва, , 07:42 — REGNUM В администрации президента России считают отставку советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона внутренним делом Соединённых Штатов. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Болтон заявил, что сам подал в отставку с поста советника Трампа

«Это внутреннее дело американцев», — заявил официальный представитель Кремля.

При этом Песков не стал отвечать на вопрос, как отставка Болтона может повлиять на судьбу Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября президент США Дональд Трамп объявил об отставке своего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Глава Белого дома заявил, что в его администрации, да и он сам во многом категорически не согласны с позицией Болтона, поэтому он и попросил советника уйти в отставку, что тот и сделал. При этом сам Болтон подчеркнул, что инициатива покинуть занимаемый пост исходила от него, а не от главы государства и он сам попросил у Трампа отставки.

Временно исполнять обязанности советника главы Белого дома по нацбезопасности будет Чарльз Капперман, ранее работавший заместителем Болтона.

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