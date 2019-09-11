Москва, 11 сентября 2019, 07:22 — REGNUM Премьер-министр Дмитрий Медведев проведёт переговоры премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян, Встреча состоится 17 сентября в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте правительства РФ.
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Медведев и Ли Кэцян обсудят дальнейшее развитие всего комплекса российско-китайских отношений.
Кроме того, будут рассмотрены перспективные направления укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества России и Китая.
По итогам встречи будет подписан ряд документов, касающихся углубления экономического взаимодействия двух стран в различных сферах.
Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев дал советы туристам из Китая. «Чтобы ознакомиться с красотами России, надо посетить эту страну как минимум три раза», — считает он.
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