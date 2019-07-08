Москва, , 09:43 — REGNUM

Проект первой полностью частной автомагистрали в России — дороги «Меридиан», которая пройдёт через Казахстан и соединит Китай и Европу, получил поддержку со стороны правительства РФ.

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Уточняется, что пемьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил проект на совещании 24 июня. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на копию протокола совещания, подлинность которого подтвердил пресс-секретарь Медведева.

Известно, что председатель правительства РФ поручил министрам транспорта, строительства, финансов и экономического развития оказывать всю необходимую поддержку проекту. Кроме того, чиновникам Министерства транспорта и Министерства экономического развития поручено консультировать инициатора проекта — ЗАО «Русская холдинговая компания» — в вопросах привлечения инвесторов, в том числе из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, автомобильная дорога «Меридиан» должна соединить Западную Европу и Китай. Её общая протяжённость составит 8445 км, длина российского отрезка — порядка 2 тыс. км. По территории Российской Федерации дорога пройдет через семь регионов — Оренбургскую, Саратовскую, Тамбовскую, Липецкую, Орловскую, Брянскую и Смоленскую области. В частности, протяжённость саратовского участка трассы, которая пересечет регион от Перелюбского до Турковского района, превысит 500 км.

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Эта автодорога является транзитной между Россией, Казахстаном и Китаем, а также другими азиатскими странами. Планируется, что благодаря новой дороге удастся сократить скорость доставки грузов по маршруту из Европы в Азию почти в пять раз — до 11 дней. Новый сухопутный путь перераспределит на себя часть грузов, которые сегодня доставляются из Азии в Европу по Суэцкому каналу и Северному морскому пути, а также авиацией и по Транссибирской железнодорожной магистрали.

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