Медведев дал совет туристам из Китая, с чего начать посещение России

Шанхай, Китай, , 14:17 — REGNUM Чтобы ознакомиться с красотами России, надо посетить эту страну как минимум три раза. А для путешествий по РФ туристам понадобятся годы. Об этом в ходе онлайн-конференции в Шанхае заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, который находится в Китае с трёхдневным официальным визитом.

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Около 1 млн китайских туристов посетили Россию в 2017 году без визы

Давая совет туристам из Китая, премьер-министр не стал рекомендовать что-то конкретное для посещения — регион или место, так это довольно сложно, учитывая громадные территории страны.

«Понятно, что страну надо начинать смотреть, наверное, с таких базовых культурных центров. У нас есть наша столица Москва, есть родной мне Петербург», — приводит ТАСС слова Дмитрия Медведева.

При этом председатель правительства РФ напомнил, что есть и небольшие, но не менее интересные и привлекательные города, в которых тоже стоит побывать, чтобы проникнуться «духом русской культуры». Например, «Золотое кольцо» в центре России. Есть, по словам Медведева, и такие прекрасные места как Байкал, Камчатка, природные заповедники.

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«Скучать не придется, и если наши друзья хотят по-настоящему узнать Россию, для того, чтобы путешествовать по ней потребуются годы, но мы будем рады этому», — подчеркнул премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году количество туристов из Китая, посетивших Россию без визы, в сравнении с 2016 годом возросло на 23% и достигло 944 тыс. человек. Всего 1,24 млн китайских туристов посетили Россию за первые девять месяцев 2017 года.

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