Москва, , 12:08 — REGNUM Бывший российский чиновник Олег Смоленков, который, по данным американских СМИ, был завербован США и вывезен за рубеж, а также долгое время являлся ценным информатором ЦРУ, в Управлении делами президента России никогда не работал. Об этом заявила официальный представитель управделами Елена Крылова.

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«Смоленков не являлся сотрудником управления делами президента России», — приводит РБК слова Крыловой. Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской разведке сообщил, что США в мае 2017 года в рамках секретной операции экстренно эвакуировали за пределы страны высокопоставленного чиновника из российских государственных структур. По данным телеканала, он долгое время являлся «одним из наиболее высокопоставленных информаторов» ЦРУ во властных структурах России».

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В МИД РФ заявили, что эта информация не что иное, как «чистой воды паранойя».