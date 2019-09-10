Вашингтон, , 10:46 — REGNUM Американский «ценный агент», который якобы был экстренно эвакуирован в 2017 году из России, лишь со второго раза принял предложение ЦРУ покинуть Москву, сообщает The New York Times со ссылкой на неназванные источники.

Как пишет издание, шпион был якобы завербован несколько десятилетий назад, после чего начал строить свою карьеру в России. Он занял «влиятельную должность во властных структурах России», которая обеспечивала ему «доступ в Кремль на высочайшем уровне».

Однако в 2016 году, после приписываемого России вмешательства в американские выборы, ЦРУ предприняло попытку вывезти агента, однако он отказался покидать Москву. После этого американская разведка начала сомневаться в его лояльности, отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской разведке сообщил, что США после визита главы МИД РФ Сергея Лаврова и тогдашнего посла России Сергея Кисляка в Белый дом в мае 2017 года в рамках секретной операции экстренно эвакуировали «одного из своих наиболее высокопоставленных информаторов во властных структурах России».

Источник в американской разведке указывает, что разработка аналогичного актива займет очень много времени и совершенно не гарантирована, так как в России крайне высокие требования к безопасности. Личность этого «главного шпиона» не раскрывается.

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