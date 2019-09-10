Вашингтон, , 11:19 — REGNUM Новая шпионская история рассказана телекомпанией CNN в таком ключе, чтобы главный удар был нанесен по президенту США Дональду Трампу, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 10 сентября, комментируя сообщения об эвакуации ЦРУ своего «ценного агента» из Москвы.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее CNN сообщила, что ЦРУ вывезла в 2017 году из России своего «ценного агента», опасаясь его разоблачения. Имя агента приведено не было, он был назван «одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве». По информации ряда российских СМИ, речь может идти о бывшем сотруднике администрации президента РФ Олеге Смоленкове.

«В новой шпионской истории, которой потчуют нас сегодня СМИ с подачи CNN, обращает на себя внимание не собственно случай шпионажа российского чиновника в пользу США, и даже не то, что этот случай имел место на уровне, достаточно близком к верхнему слою российской власти, а, наоборот, американская составляющая этой истории.

Обратите внимание, как это подаётся: «США вывезли из России своего ценного шпиона из-за Трампа» (боялись разоблачения), «он был одним из наиболее ценных активов ЦРУ — помог в расследовании вмешательства в выборы и взлома Национального комитета Демократической партии» (это уже The New York Times). Итак, и сами «проводники» этой «информации ЦРУ» из числа известных недоброжелателей нынешнего президента США, и суть этой информации направлены именно против него.

Что же до готовности отдельных российских чиновников определённой возрастной группы работать на США, то чему же тут удивляться (я не имею в виду никого конкретно, в том числе и упоминаемого в данных сообщениях человека). Вспомните 1990-е: нас активно настраивали на пользу близких отношений России и США, молодые ребята наблюдали, как их начальники прогибаются перед американцами, знали, что американцы способны содействовать карьере, видели, насколько широкий доступ им был открыт в российские государственные структуры.

Это наследие постепенно вытравляется, но на то, чтобы пережить его, потребуется ещё некоторое время. Главное — новых таких сигналов молодым не посылать», — отметил Михаил Демурин.