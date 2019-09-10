Москва, , 11:24 — REGNUM Больше половины лиц, переданных России украинской стороной во время обмена, составляют граждане Украины. Полный список людей, вывезенных с Украины, опубликовала 8 сентября газета «Комсомольская правда».

В Россию вернулись 14 граждан РФ. Среди них Виктор Агеев, Сергей Егоров, Аркадий Жидких, Игорь Кимаковский, Ольга Ковалис, Павел Черных, Алексей Седиков. Все они были задержаны боевиками ВСУ в Донбассе.

Александр Баранов, Максим Одинцов, Владимир Галичий, Сергей Гнатьев и Тарас Синичак — жители Крыма. В основном это бывшие военнослужащие украинской армии, которые решили продолжить службу в вооружённых силах России. Однако, к примеру, Галичего — депутата горсовета Севастополя — обвинили в том, что он способствовал воссоединению Крыма с РФ, а Сергея Гнатьева — в том, что он якобы напал на неонациста Виталия Регора, который 9 мая 2016 года в Киеве сорвал гвардейскую ленту с девочки и ударил её мать.

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Также был освобождён гражданин России Евгений Мефедов, которого обвинили в участии в беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе. Украинские следователи ничего не смогли доказать и дело развалилось в суде, после чего Мефедов вновь был задержан и обвинён в посягательстве на территориальную целостность Украины.

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Гражданином РФ и Украины одновременно является глава «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский.

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Остальные лица, переданные Украиной России, являются гражданами Украины, кроме Петра Мельничука, который имеет паспорт Молдавии. В подавляющем большинстве это люди, не принявшие результатов вооружённого переворота в Киеве, состоявшегося в феврале 2014 года, участники антифашистских акций протеста, а также вооружённых формирований, сопротивлявшихся украинской оккупации Донбасса. Стандартными обвинениями для 20 граждан Украины являются посягательство на территориальную целостность Украины и работа на российские спецслужбы, шпионаж.

В издании отметили, что в первоначальном списке на обмен содержались 35 фамилий граждан России, а значит, часть из них продолжает оставаться в украинских тюрьмах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова подтвердила, что между Россией и Украиной идут переговоры о втором этапе обмена удерживаемыми лицами.

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