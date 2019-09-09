Москва, , 15:52 — REGNUM Проведенное в заключении время меняет человека, он выходит на свободу другим. Об этом заявил 9 сентября руководитель «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, передает RT.

По его словам, после длительного пребывания в тюрьме невозможно не измениться. В заключении люди о чём-то думают, встречаются и говорят с другими, проходят через новый опыт.

«Поэтому, конечно, я другой», — сказал журналист.

Как сообщало ИА REGNUM, Вышинский был доставлен в Москву 7 сентября вместе с еще 34 людьми, которых удерживали власти Украины. Россия также вернула Украине 35 заключенных. По словам Вышинского, в мае 2018 года его задержали в Киеве, чтобы в дальнейшем обменять на кого-то из украинцев.

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