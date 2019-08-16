Киев, , 15:05 — REGNUM

Гражданин России Евгений Мефедова, который проходит по уголовному делу об участии в массовых беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, может выйти на свободу. Такое решение сегодня, 16 августа, принял Центральный районный суд города Николаева.

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Служители Фемиды постановили освободить из СИЗО Евгения Мефёдова, «если за него внесут залог в размере 135 тысяч гривен», сообщает украинское издание «Таймер».

Отмечается, что Мефедов, находящийся под стражей с мая 2014 года, ранее не имели даже теоретической возможности выйти из-под стражи, так как по политическим статьям другая мера пресечения не предполагалась. Однако летом 2019 года Конституционный суд признал данную норму неконституционной и отменил её.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Евгений Мефедов проходил фигурантом по уголовному делу о массовых беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года. В сентябре 2017 года он был оправдан судом. Однако сразу после этого гражданина России задержали сотрудники службы безопасности Украины (СБУ). Мефедова обвинили в попытке «свержения конституционного строя» и «посягательстве на территориальную целостность Украины».

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