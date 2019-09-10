Москва, , 08:35 — REGNUM Россия и Украина для обмена заключенными создали специальные рабочие группы, российскую возглавил заместитель председателя правительства Дмитрий Козак, украинскую — помощник президента страны Андрей Ермак, об этом в интервью РБК сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, ключевой день в вопросе обмена был 7 августа, когда состоялся еще один телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. После их разговора были сформированы рабочие группы.

«Ответственные — с украинской стороны (Андрей) Ермак, с российской — (Дмитрий) Козак», — сказала Денисова.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». Обмену предшествовали переговоры глав государств, после него президенты вновь провели беседу. Стороны обсудили процесс обмена удерживаемыми лицами, согласившись с тем, что данная акция сыграла позитивную роль в процессе нормализации двусторонних отношений.

Между тем стало известно, что Москва и Киев ведут переговоры по второму этапу взаимного обмена удерживаемыми лицами. По словам Денисовой, в настоящее время «ведутся переговоры относительно последующих освобождений граждан Украины, которые находятся в России и в Крыму».

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