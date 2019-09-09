Киев, 9 сентября 2019, 23:31 — REGNUM Москва и Киев ведут переговоры по второму этапу взаимного обмена удерживаемыми лицами. Об этом 9 сентября сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых. 1890
Винсент ван Гог. Прогулка заключённых. 1890

«Ведутся переговоры относительно последующих освобождений наших граждан, которые находятся в России и в Крыму», — сказала она в эфире телеканала «Громадьске».

При этом омбудсмен отказалась назвать фамилии и количество заключённых, возможность освобождения которых обсуждается.

«Если хочешь что-то сделать, то об этом надо помолчать», — пояснила она.

Как передавало ИА REGNUM, 7 сентября состоялся обмен заключенными между Москвой и Киевом по формуле «35 на 35». Российский президент Владимир Путин помиловал одиннадцать украинских граждан, осуждённых в России, также были освобождены 24 украинских военных моряка, которые были арестованы в результате провокации в Керченском проливе.

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