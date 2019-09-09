Москва, , 14:37 — REGNUM Обмен заключенными между Россией и Украиной является поводом для осторожного оптимизма, заявил 9 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Безусловно, он (обмен) дает повод для осторожного оптимизма в плане продолжения дальнейшей работы в русле поисков путей для нормализации отношений между Россией и Украиной», — сказал Песков.

Представитель Кремля выразил надежду, что обмен удерживаемыми лицами также дает повод для обеспечения условия по реализации Минских договоренностей.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября состоялся обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». Российский лидер Владимир Путин помиловал 11 украинских граждан, осужденных в России, также было прекращено уголовное преследование 24 украинских военных моряков.

Читайте также: Обмен заключенными между Россией и Украиной — все новости