Москва, 9 сентября 2019, 14:37 — REGNUM Обмен заключенными между Россией и Украиной является поводом для осторожного оптимизма, заявил 9 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Безусловно, он (обмен) дает повод для осторожного оптимизма в плане продолжения дальнейшей работы в русле поисков путей для нормализации отношений между Россией и Украиной», — сказал Песков.
Представитель Кремля выразил надежду, что обмен удерживаемыми лицами также дает повод для обеспечения условия по реализации Минских договоренностей.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября состоялся обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». Российский лидер Владимир Путин помиловал 11 украинских граждан, осужденных в России, также было прекращено уголовное преследование 24 украинских военных моряков.
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