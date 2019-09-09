Москва, , 11:41 — REGNUM Представители партии «Единая Россия» получают 63% мандатов в законодательных собраниях субъектов РФ и административных центров без учета самовыдвиженцев. Об этом сообщил 9 сентября журналистам секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

По словам Турчака, это «достойный результат», при этом речь идет о «чистых партийных» мандатах по двум уровням выборов: в законодательные собрания и думы административных центров. Победившие самовыдвиженцы могут присоединиться к фракциям единороссов, что повысит долю партии до 70%, добавил он.

По сравнению с итогами выборов 2018 года, партия власти превзошла свой результат на 15%, уточнил Турчак.

Как сообщало ИА REGNUM, секретарь московского отделения «Единой России», заместитель председателя Мосгордумы шестого созыва Андрей Метельский проиграл на выборах 8 сентября члену КПРФ Сергею Савостьянову.

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