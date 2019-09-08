9 Сентября
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Единый день голосования в РФ — трансляция
В единый день голосования в 85 регионах РФ прошли порядка 6000 избирательных кампаний всех уровней. В Астраханской, Сахалинской, Курганской, Липецкой, Курской, Челябинской, Оренбургской, Мурманской, Волгоградской и Вологодской областях, а также в Санкт-Петербурге, Забайкальском крае, Башкирии, на Алтае, Калмыкии и Ставропольском крае выбирали губернаторов. Кроме того, в 13 субъектах выбирали депутатов заксобраний, а в 22 административных центрах — депутатов городских Дум.
Всего, по данным ЦИК РФ, в выборах участвовали 105 676 кандидатов.
Предварительные итоги, оценки и комментарии о прошедших 8 сентября выборах в трансляции ИА REGNUM.