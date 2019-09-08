Методы избирательной борьбы КПРФ и ЛДПР устарели и потеряли эффективность и в перспективе лишь навредят обоим партиям. Такое мнение корреспондент ИА REGNUM8 сентября высказал политолог Михаил Ковалёв. По его словам, партии должны меняться и соответствовать духу времени.

«Однако никаких подвижек в этом вопросе мы не видим. Избиратель становится другим, но партии и их лидеры как раз не меняются. Коммунисты и ЛДПР выглядят очень старомодно и архаично, в соцсетях у них нет современной пропаганды. Им — системной оппозиции — нечего предложить избирателям, городскому протесту, который всё больше прислушивается к лидерам несистемной оппозиции. Так долго продолжаться не может. Впереди выборы в Госдуму, если они ничего не поменяют, это будет окончательным приговором», — уверен Ковалёв.

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