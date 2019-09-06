Токио, , 07:37 — REGNUM Представление Японии в связи с открытием нового рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан является неприемлемым, заявили 6 сентября в посольстве России в Токио.

«Считаем представление японской стороны неприемлемым», — сообщили ТАСС в посольстве.

В диппредставительстве напомнили, что Южные Курильские острова принадлежат России на законных основаниях, соответственно, Москва вправе предпринимать любые меры по социальному развитию своих территорий.

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Как сообщало ИА REGNUM, новый рыбоперерабатывающий завод на Шикотане — один из проектов, старт которым в режиме конференц-связи дал президент России Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

Вместе с тем генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что открытие на острове Шикотан рыбоперерабатывающего предприятия не останется без надлежащего ответа со стороны японского правительства, включая дипломатическое представление.

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