Москва, , 14:41 — REGNUM Несмотря на регулярные встречи лидеров России и Японии, возникают перманентные заявления о необходимости решения территориального вопроса. Япония медленно, практически незаметно, но начинает поднимать градус в своих заявлениях, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики РЭУ им Г. В. Плеханова Ольга Лебединская, комментируя заявление Японии об на открытии рыбозавода на Шикотане.

«Если ранее японские дипломаты выдвигали протесты по поводу военного строительства на островах, потом по поводу визита крупных политиков, сейчас поднимается тема строительства рыбозавода.

И это при том, что в начале июня 2019 г. в прессе прошла информация о том, что правительство Японии решило отказаться от идеи заключения рамочного соглашения по мирному договору с Россией, и тогда же президент Владимир Путин указал на необходимость развития Южных Курил.

Если говорить о сотрудничестве двух стран в области рыбоводства, то в экспорте России в Японию, он составляет всего 1,0% при ставках таможенных пошлин на уровне 5,7%. Для Шикотана, на территории которого проживает всего 3 тысячи человек, открытие завода — важный шаг в развитии острова.

Реализация данного проекта позволит сформировать 120 дополнительных рабочих мест (к 400 местам, уже существующим), повысить уровень жизни местного населения, пополнить полки магазинов свежей рыбой.

В масштабах страны — это небольшой проект. На мой взгляд, нет никаких оснований придавать этому какую-то значимую политическую окраску. Тем более, что на полях ВЭФ президенты уже договорились о реализации в октябре 2019 года совместных проектов в сфере туризма», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что открытие на острове Шикотан рыбоперерабатывающего предприятия не останется без надлежащего ответа со стороны японского правительства.