Москва, 5 сентября 2019, 15:13 — REGNUM Япония до сих пор не признает того факта, что четыре спорных острова Курильской гряды являются собственностью России. И любые попытки как-то уладить эту проблему натыкаются на жесткую позицию японского руководства в отношении принадлежности этих островов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя заявление Японии об на открытии рыбозавода на Шикотане.
Как сообщало ИА REGNUM, генсекретарь кабмина Японии Ёсихидэ Суга заявил, что открытие на острове Шикотан российского рыбозавода не останется без надлежащего ответа со стороны японского правительства.
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