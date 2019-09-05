Москва, , 15:13 — REGNUM Япония до сих пор не признает того факта, что четыре спорных острова Курильской гряды являются собственностью России. И любые попытки как-то уладить эту проблему натыкаются на жесткую позицию японского руководства в отношении принадлежности этих островов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя заявление Японии об на открытии рыбозавода на Шикотане.

«Неудивительно, что любая активизация хозяйственной деятельности на спорных островах вызывает как минимум критику со стороны правительства Японии.

Так что происходящее, а именно официальное дипломатическое представление Российской Федерации в связи с открытием на Шикотане рыбоперерабатывающего завода, даже по формальным признакам попадает в стандартный инструментарий дипломатических взаимоотношений.

Если Япония не признает эти острова российскими, её дипломатические круги обязаны реагировать на любые проявления хозяйственной, военной, научно-исследовательской или иной деятельности России на данных территориях.

Но работу российского рыбозавода это не остановит», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, генсекретарь кабмина Японии Ёсихидэ Суга заявил, что открытие на острове Шикотан российского рыбозавода не останется без надлежащего ответа со стороны японского правительства.

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