Лондон, , 00:58 — REGNUM О своей отставке написал заместитель британского министра образования Джо Джонсон в Twitter.

Отставка

Джонсон, являющийся противником Brexit и одновременно — младшим братом действующего премьер-министра, пояснил, что для него более невозможно «разрываться» между отстаиванием своей политической позиции и сохранением отношений с семьёй.

По словам Джонсона, он уступает своё место другим, а сам не может больше выносить этого напряжения, которое он назвал «неустранимым».

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Напомним, британские власти переживают очередной кризис из-за выхода Великобритании из состава Европейского союза. Решается вопрос о том, произойдёт ли Brexit 31 октября 2019 г.

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