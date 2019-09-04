Лондон, , 23:06 — REGNUM Палата общин Великобритании приняла в третьем — окончательном чтении законопроект о запрете выхода Соединённого Королевства из Евросоюза без соглашения с Брюсселем. Голосование состоялось сегодня, 4 сентября.

Brexit Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Принятый законопроект обязывает премьер-министра Великобритании обратиться с просьбой к властям Евросоюза по поводу предоставления новой отсрочки по выходу из наднационального объединения — в том случае, если до 31 октября между Соединённым Королевством и ЕС так и не будет утвержденного соглашения. То есть Джонсона, если он сохранит кресло премьер-министра, обяжут попросить о переносе сроков выхода из ЕС до 31 января 2020 года.

Сам Джонсон был в ярости от принятия этого законопроекта. Он заявил, что те, кто принял его, подрывают позиции Великобритании и передают контроль над ситуацией в руки «наших партнеров». Более того, он считает, что те, кто принял законопроект, хотят отменить результаты референдума 2016 года.

Напомним, что Джонсон не раз категорически заявлял, что Великобритания выйдет из Евросоюза 31 октября во что бы то ни стало — с соглашением или без него.

И хотя законопроект ещё должна рассмотреть палата лордов, Джонсон уже заявил, что будет добиваться проведения досрочных парламентских выборов 15 октября 2019 года.