Лондон, , 13:32 — REGNUM «Борис Джонсон потерпел поражение в попытке объявить досрочные выборы, чтобы выйти из тупиковой ситуации с Брекситом», пишет сегодня, 5 сентября, испанское издание El Mundo. Британскому премьер-министру не удалось добиться поддержки двух третей депутатов Палаты общин, необходимой, чтобы распустить парламент и назначить голосование на 15 октября. Предложение Джонсона было одобрено 298 парламентариями из 434 — этого недостаточно, чтобы инициировать выборы в законодательный орган.

Лейбористская оппозиция бойкотировала инициативу премьер-министра, заявив, что на данный момент приоритетом является принятие закона, запрещающего Брексит без соглашения. В среду, 4 сентября, соответствующий законопроект был одобрен с разницей в 29 голосов (правда, он еще должен быть рассмотрен Палатой лордов). Лейбористы демонстрируют готовность к выборам, но лишь при условии, что правительство согласится просить трехмесячной отсрочки для Брексита, а угроза «отсутствия сделки» будет окончательно предотвращена.

«Проведя шесть недель на Downing Street, Борис Джонсон оказался в крайне щекотливом положении, потерпев три парламентских поражения за два дня и столкнувшись с восстанием в собственных рядах, — резюмирует El Mundo. — Глава консерваторов вновь заявил о своем желании завершить Брексит 31 октября и осудил решение парламента поддержать «закон о капитуляции» лейбористского лидера Джереми Корбина».