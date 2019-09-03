Москва, , 15:52 — REGNUM На встрече Владимира Путина с председателем Великого государственного хурала Монголии Гомбожавыном Занданшатаром он отметил блестящее владение русским языком монгольского политика.

«Что нам очень приятно», — добавил президент России, вспомнив, что Занданшатар учился в Иркутске.

В свою очередь спикер хурала напомнил слова Александра Суворова, что «искренность отношений, правда в общении — вот дружба».

«Ваш визит, ваше личное участие в торжествах (посвящённых 80-летию победы на Халхин-Голе, — прим. ред.) свидетельствует, что руководство Российской Федерации и российский народ придают большое значение нашей дружбе, — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Занданшатар назвал победу на Халхин-Голе общей для народов России и Монголии, которая кровью cкрепила братскую дружбу двух стран.

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