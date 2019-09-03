Москва, , 11:27 — REGNUM Спикер парламента Монголии Г. Занданшатар поздравил сограждан с 80-летием Победы на Халхин-Голе. При этом он поблагодарил храбрых советских воинов, которые были вместе с Монголией в трудную минуту.

«Это была совместная победа народов двух стран, кровью cкрепившая братскую дружбу на поле сражения, которая впоследствии переросла в тесное политическое, социально-экономическое сотрудничество на международной арене», — передаёт слова политика портал Sonin.mn.

Напомним, сегодня в Монголии празднуют 80-летие Победы советско-монгольских войск над японскими агрессорами на реке Халхин-Гол. Для участия в торжествах, как сообщало ИА REGNUM, в страну прибыл российский президент Владимир Путин.

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