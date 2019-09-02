Владимир Путин по приглашению президента Монголии Халтмагийна Баттулги посетит 3 сентября Улан-Батор с официальным визитом. Президент России примет участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы советских и монгольских войск в боях на Халхин-Голе.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе переговоров предполагается обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-монгольского взаимодействия, а также ряд актуальных региональных проблем.