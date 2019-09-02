Парад Победы: военные России и Монголии вместе отметили юбилей Халхин-Гола
В рамках празднования 80-летия победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол в городе Чойбалсан на востоке Монголии прошёл совместный российско-монгольский военный парад. В нём приняли участие военнослужащие ВВО, ранее участвовавшие в совместном учении «Селенга-2019», а также ветераны, юнармейцы и представители общественных организаций из Забайкалья и Бурятии. Воздушную часть парада представила фронтовая авиация России в составе вертолётов Ми-8АМТШ и Ми-24.
Путин подпишет договор о стратегическом партнерстве России и Монголии
Новый договор о дружеских отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве Монголии и России будет подписан 3 сентября в ходе визита президента РФ Владимира Путинана торжества в честь юбилея битвы на реке Халхин-Гол, сообщил 30 августа журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.
Будут обсуждаться вопросы трёхстороннего взаимодействия России, Монголии и Китая, координация усилий в ООН и развитие Шанхайской организации сотрудничества.
Путин: Победа на Халхин‑Голе имела большое военно‑политическое значение
Одним из знаковых событий общей истории России и Монголии стала совместная победа над японскими войсками на реке Халхин‑Гол. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью газете «Одрийн сонин»
Победа на реке Халхин‑Гол имела большое военно‑политическое значение. Она стала одной из основных причин отказа Японии от нападения на Советский Союз в 1941 году, замедлила её вступление во Вторую мировую войну.
Путин отметил, что Россия с благодарностью вспоминают помощь Монголии в суровые годы Великой Отечественной войны.
Путин назвал основные направления сотрудничества России с Монголией
Большое внимание в диалоге России и Монголии уделяется транспортно‑инфраструктурной сфере, дальнейшему раскрытию транзитного потенциала Монголии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью газете «Одрийн сонин» накануне визита в Монголию. В этих целях ОАО «РЖД» планирует модернизацию Улан-Баторской железной дороги.
Важное направление сотрудничества — энергетика. Интересные проекты реализуются в области промышленности и сельского хозяйства.
Ведётся активное сотрудничество в санитарной и ветеринарной сферах. Большое значение придаётся вопросам охраны окружающей среды.
Продолжается подготовка кадров в российских вузах. В высших учебных заведениях России обучается около 3 тыс. граждан Монголии.
Владимир Путин прибыл в столицу Монголии на юбилей победы на Халхин-Голе
Владимир Путин прибыл в Улан-Батор. Официальный визит президента России приурочен к памятной дате — 80-летию Победы советских и монгольских войск в боях на Халхин-Голе.
Путин прибыл из Иркутской области, куда прилетал, чтобы проверить ход восстановительных работ после паводка.
Предусмотрены отдельные беседы президента России с председателем Великого государственного хурала Монголии Гомбожавыном Занданшатаром и премьер-министром Монголии Ухнагийном Хурэлсухом.
Планируется подписать солидный пакет межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов, включая новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Российской Федерацией и Монголией.