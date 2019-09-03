Улан-Батор, , 08:40 — REGNUM Президент России Владимир Путин во время визита в Монголию обсудит с лидером этой страны Халтмаагийном Баттулгой вопросы экономического и инвестиционного взаимодействия двух государств, а также совместные проекты в энергетике и промышленности, сообщили в пресс-службе Кремля.

Главы двух государств поговорят, в частности, о координации действий России и Монголии на ведущих мировых и региональных площадках. Стороны обсудят в том числе перспективы координации действий в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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Российский лидер также примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы советских и монгольских войск в боях на реке Халхин-Гол.

По итогам переговоров Путин и его монгольский коллега подпишут Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который будет иметь бессрочный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин прибыл в Улан-Батор 3 сентября из Иркутской области, где проверял реализацию восстановительных мероприятий в районах, пострадавших от наводнения.

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