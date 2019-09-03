Москва, , 08:17 — REGNUM Владимир Путин в интервью изданию «Одрийн сонин» рассказал, что общий с монгольским лидером Х. Баттулгой интерес к дзюдо и увлечение спортом помогают наладить понимание и поддерживать диалог.

По словам президента России, дзюдо — это не просто спорт.

«Дзюдо воспитывает в человеке силу воли, уважительное отношение к окружающим, выдержку, умение держать удар и с достоинством выходить из сложных ситуаций», — отметил он.

Владимир Путин знает, что Х. Баттулга занимается дзюдо и самбо, являясь признанным мастером единоборств в мире.

«Общие интересы и схожий образ мыслей помогли нам очень быстро наладить взаимопонимание, или, как говорят, настроиться на одну волну. Сегодня это позволяет нам поддерживать эффективный диалог, в конструктивном ключе решать актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, добиваться больших успехов в реализации перспективных проектов», — заявил российский президент.

Он добавил также, что старается встречаться с коллегой не только на официальных мероприятиях, но и на трибунах чемпионатов мира по дзюдо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России в настоящий момент находится с визитом в Монголии, где примет участие в праздновании 80-летнего юбилея Победы на Халхин-Голе. В 1939 году советско-монгольские войска отразили вторжение японских военных.

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