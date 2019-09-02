Москва, , 08:14 — REGNUM Одним из знаковых событий общей истории России и Монголии стала совместная победа над японскими войсками на реке Халхин‑Гол. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью газете «Одрийн сонин» накануне визита в Монголию, сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Победа на реке Халхин‑Гол имела большое военно‑политическое значение. Она стала одной из основных причин отказа Японии от нападения на Советский Союз в 1941 году, замедлила её вступление во Вторую мировую войну.

Россия с благодарностью вспоминают помощь Монголии в суровые годы Великой Отечественной войны. Жители страны пересылали советским бойцам тёплые вещи, продовольствие, передавали в конные части своих лошадей.

«Планируется пригласить президента Монголии Халтмаагийн Баттулга на торжества по случаю 75‑летия Победы в Великой Отечественной войне», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин посетит Монголию 3 сентября. Официальный визит состоится по приглашению президента Монголии Халтмагийн Баттулги.

Подробности: Путин отправится в Монголию на торжества в память победы на Халхин-Голе