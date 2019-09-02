Москва, , 08:00 — REGNUM Большое внимание в диалоге России и Монголии уделяется транспортно‑инфраструктурной сфере, дальнейшему раскрытию транзитного потенциала Монголии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью газете «Одрийн сонин» накануне визита в Монголию, сообщается на сайте Кремля.

Читайте также: Визит Путина в Монголию намечен на 3 сентября

В этих целях ОАО «РЖД» планирует модернизацию Улан-Баторской железной дороги. Важное направление сотрудничества — энергетика. Интересные проекты реализуются в области промышленности и сельского хозяйства.

Ведётся активное сотрудничество в санитарной и ветеринарной сферах. Большое значение придаётся вопросам охраны окружающей среды.

Продолжается подготовка кадров в российских вузах. В высших учебных заведениях России обучается около 3 тыс. граждан Монголии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин посетит Монголию 3 сентября.

Подробнее: Путин отправится в Монголию на торжества в память победы на Халхин-Голе