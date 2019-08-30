Москва, , 16:47 — REGNUMПрезидент России Владимир Путин 3 сентября совершит официальный визит в Монголию, где примет участие в торжествах в честь 80-летия победы на Халхин-Голе, сообщил 30 августа журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

Ушаков подчеркнул, что визит в Монголию специально приурочен к юбилею сражения на реке Халхин-Гол, в котором советские и монгольские войска в 1939 году под командованием Георгия Жукова нанесли тяжёлое поражение японской армии.

«Визит нашего президента в Монголию 3 сентября посвящен участию в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы в боях на реке Халхин-Гол», — сказал Юрий Ушаков.

Напомним, поражение японских войск в битве на реке Халхин-Гол стало одной из весомых причин неучастия Японии в войне против СССР в самые тяжёлые периоды начала Великой Отечественной войны в 1941 году.

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