Пекин, , 11:35 — REGNUMМинистр иностранных дел Китая, государственный советник Ван И посетит Северную Корею на следующей неделе. Об этом 30 августа передает агентство Reuters со ссылкой на сообщение внешнеполитического ведомства страны.

Ван И Дарья Антонова © ИА REGNUM

Другие подробности пока не приводятся.

Ранее ряд СМИ сообщил, что власти Китая планируют предоставить продовольственную помощь КНДР. По предварительным данным, правительство Китая планирует отправить в Северную Корею около 800 тыс. тонн риса.

Читайте также: Китай может предоставить продовольственную помощь КНДР — СМИ

А также: Трамп о Северной Корее: «Обладает огромным потенциалом»