Пекин, 30 августа 2019, 11:35 — REGNUMМинистр иностранных дел Китая, государственный советник Ван И посетит Северную Корею на следующей неделе. Об этом 30 августа передает агентство Reuters со ссылкой на сообщение внешнеполитического ведомства страны.
Другие подробности пока не приводятся.
Ранее ряд СМИ сообщил, что власти Китая планируют предоставить продовольственную помощь КНДР. По предварительным данным, правительство Китая планирует отправить в Северную Корею около 800 тыс. тонн риса.
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