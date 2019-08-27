Париж, , 09:32 — REGNUM

Во время саммита G7 президент США Дональд Трамп отметил, что КНДР обладает огромным экономическим потенциалом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Многие эксперты предполагают, что своей речью глава Белого дома призвал Северную Корею вернуться к переговорам рабочего уровня по денуклеаризации Корейского полуострова.

«Северная Корея обладает огромным потенциалом, и Ким Чен Ын это понимает», — сообщил Трамп.

Президент США также отметил, что КНДР имеет выгодное географическое положение, располагаясь между Китаем, Россией и Южной Кореей, а также широкое поле деятельности, включая железную дорогу.

При условии, что переговоры по денуклеаризации КНДР пройдут успешно, существует вероятность строительства железной дороги, которая соединит Северную и Южную Корею, Китай и Россию.