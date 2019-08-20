Пхеньян, , 09:42 — REGNUM

Китай планирует предоставить продовольственную помощь КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на газету Asahi Shimbun.

Согласно опубликованным данным, правительство Китая планирует отправить в Северную Корею около 800 тыс. тонн риса.

Как отметили специалисты, предоставление продовольственной помощи не нарушает санкций ООН, однако власти Китая пока не раскрывают точную информацию относительно гуманитарного груза.

Существует предположение, что объем продовольственной помощи из Китая может увеличиться до 1 млн тонн.

По данным Всемирной продовольственной программы, в настоящее время из-за засухи в КНДР голодает более 10 млн человек.

По мнению китайских специалистов, в текущем году в Северной Корее могут вновь зафиксировать нехватку 1,5 — 1,8 млн тонн зерна.

Напомним, что в июне власти Южной Кореи пытались отправить 50 тыс. тонн риса в КНДР через Всемирную продовольственную программу, однако Пхеньян отказался от помощи без объяснения причин.