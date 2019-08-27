Махачкала, , 14:26 — REGNUM

Ровно 20 лет назад, 27 августа 1999 года, Владимир Путин приехал в Ботлихский район Дагестана, где разворачивались вооруженные столкновения военнослужащих, силовиков и народных ополченцев с бандой международных террористов. В этот день в солдатской палатке в селе Ботлих нынешний президент России поднял бокал и произнес речь, которую в Дагестане вспоминают по сей день.

Путин, занимавший тогда пост председателя правительства, в присутствии армейских командиров и горцев сказал, что ему очень хотелось бы «по русской традиции и по традиции священной земли Дагестана» поднять бокал и выпить за память погибших и здоровье раненных. Однако сделать это он предложил позже, когда будет одержана победа над противником.

«У нас с вами впереди много проблем и большие задачи, вы это прекрасно знаете. Мы с вами не имеем права позволить ни секунды слабости себе. Ни секунды! Потому что если мы это сделаем, то тогда те, кто погиб, получается, что они погибли напрасно. Поэтому я предлагаю сегодня эту рюмку поставить. Мы обязательно выпьем за них, обязательно! Но пить будем потом. Потом, тогда, когда эти задачи принципиального характера, вы о них все знаете, будут решены», — твердо сказал Владимир Путин.

Читайте также: «Это будет хорошая встреча»: ополченцы Дагестана ждут приезда Путина

Победа, как известно, была одержана. Боевиков под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба удалось вытеснить из Дагестана, и власти страны восстановили контроль над республикой. Прошло 20 лет, и в ознаменование юбилея тех событий жители Ботлихского района ждут приезда Владимира Путина, чтобы наконец поднять бокал за победу над боевиками и здоровье жителей Дагестана.

«Мы (руководители отрядов самообороны) сейчас встречаемся с ополченцами, говорим им, что ждём того момента, когда в Ботлих приедет Путин и мы вместе с ним поднимем бокал. Я думаю, он должен приехать, это будет хорошая встреча», — сказал в середине июля в беседе с корреспондентом ИА REGNUM бывший глава Ботлихского района, участник ополчения Магомед Умаргаджиев.

О роли и историческом значении визита Путина в Дагестан в августе 1999 года неоднократно говорилось не только участниками и очевидцам тех событий. Так, глава Чечни Рамзан Кадыров завил, что Путин, лично посетив Дагестан, дал понять, что время террористических анклавов подошло к концу.

Читайте также: Путин положил конец террористам в Дагестане — Кадыров о событиях 1999 года

Аналогичным образом высказался и Герой России, заместитель командующего войсками Южного военного округа Рустам Мурадов, который во время тех событий служил начальником штаба разведывательного батальона буйнакской бригады. По его словам, визит Путина вселил уверенность в тех, кто насмерть сражался с вооруженными до зубов боевиками.

Наконец, совсем недавно, экс-глава госсовета Дагестана Магомедали Магомедов высказал мнение, что именно после нападения боевиков на Дагестан в 1999 году Владимир Путин впервые проявил себя как крупный государственный деятель. По его словам, люди тогда увидели «талантливого организатора, умного и волевого политика», готового в трудный момент брать ответственность.

Читайте также: Путин вселил уверенность в ополченцев — Герой России о событиях 1999 года