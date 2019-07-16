Махачкала, , 14:33 — REGNUM

Дагестанские ополченцы, давшие отпор международным террористам в августе-сентябре 1999 года, два десятилетия ждали присвоения им статуса ветерана боевых действий. Они очень рады, что данный вопрос наконец сдвинулся с места и близок к решению. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM рассказал бывший глава Ботлихского района Дагестана, участник ополчения Магомед Умаргаджиев.

Напомним, 20 июня во время «прямой линии с Владимиром Путиным» наш собеседник обратился к российскому лидеру с жалобой на то, что у ополченцев, сражавшихся с боевиками банды Шамиля Басаева, до сих пор нет статуса участника боевых действий. В ответ глава государства поручил правительству решить вопрос «как можно быстрее».

«Мы 20 лет ждали этого момента, и наконец-то дождались. Ополченцы очень рады, очень довольны. В тот год Дагестан пережил настоящую войну, и мы все сделали очень большую работу, чтобы выгнать с наших земель террористов. Наконец-то в нашу сторону повернулись, это очень приятно», — поделился своими впечатлениями от решения президента Магомед Умаргаджиев.

В ходе «прямой линии» экс-глава Ботлихского района рассказал, что 20 лет назад в солдатской палатке в селе Ботлих Путину предложили выпить за победу, но тот предложил с этим повременить до наступления лучших времён. Умаргаджиев отметил, что сейчас село расцвело, и попросил главу государства поднять бокал за здоровье его жителей и победу над боевиками. Путин ответил, что надеется сделать это вместе с ополченцами.

«Мы (руководители отрядов самообороны) сейчас встречаемся с ополченцами, говорим им, что ждём того момента, когда в Ботлих приедет Путин и мы вместе с ним поднимем бокал. Я думаю, он должен приехать, это будет хорошая встреча», — сказал участник ополчения.

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Как сообщало ИА REGNUM, Госдума 11 июля 2019 года в первом чтении приняла законопроект о статусе ветеранов боевых действий для ополченцев Дагестана. Однако речь шла лишь о нематериальной поддержке. Однако уже 15 июля «Единая Россия» предложила расширить льготы, включив и материальную поддержку ветеранов. Речь идет о ежемесячной денежной выплате и ряде иных социальных льготах.

«В материальной стороне вопроса я вообще не был заинтересован, обращаясь к главе государства, — сказал Магомед Умаргаджиев. — Мне важно было добиться того, чтобы признали заслуги ополченцев Дагестана. Деньги нас не интересовали, но раз дадут, ополченцы будут рады. Получать дополнительно две-три тысячи рублей в месяц для жителя гор — тоже большое дело».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным властей Дагестана, на статус ветерана боевых действий претендуют 20 тысяч ополченцев. Непосредственно в контртеррористической операции, по этим же данным, принимали участие более 10 тысяч дагестанцев. Однако данный список не окончательный и может быть в ближайшее время расширен.

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