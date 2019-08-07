Махачкала, , 15:48 — REGNUM

Дагестанские ополченцы в августе-сентябре 1999 года самостоятельно создавали отряды самообороны, чтобы наряду с силовиками оказать сопротивление вооруженным боевикам, вторгшимся в республику. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал Герой России, генерал-майор, заместитель командующего войсками Южного военного округа Рустам Мурадов. Во время тех событий он служил в буйнакской бригаде начальником штаба разведывательного батальона.

«Боевикам нужно было изучать историю, перед тем как прийти на наши земли. Все до единого, кто приходил с целью подчинить Дагестан, жалели об этом. То же самое получилось и на этот раз. Якобы миротворческая миссия Хаттаба и Басаева закончилась, не успев начаться. Они получили отпор от тех, от кого не ждали», — рассказал Мурадов.

По словам Героя России, в отряды самообороны входили представители разных национальностей, населяющих горный Дагестан. Ополченцы не только оказали достойное сопротивление «вооруженным до зубов» боевикам, имеющим многолетний военный опыт, но и воевали вместе с силовиками. Они, как отметил генерал, просили военных выдать им оружие, чтобы участвовать в защите родных земель.

«Героев было много, например, 19-летний Хаджимурад Курахмаев, боец отряда самообороны родного села, который внедрился в состав боевиков, вошёл в доверие, а ночью выхватил автомат и расстрелял четверых боевиков, но позже сам был расстрелян боевиками на месте. Ему президент посмертно присвоил звание Героя России. Таких было много», — вспомнил замкомандующего войсками ЮВО.

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При этом Рустам Мурадов допускает, что итог тех событий мог быть противоположным, если бы свою вескую роль тогда не сыграл председатель российского правительства Владимир Путин.

«Ну, и конечно, этого всего не было бы, и даже, возможно, был бы другой исход, если не президент Владимир Путин, который поверил народу, который лично приехал [в Ботлихский район] поддержать людей, который тогда вселял уверенность. Он ни у кого не оставил тогда сомнений в том, что боевики будут уничтожены», — рассказал генерал-майор.

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Как сообщало ИА REGNUM, ровно 20 лет назад, 7 августа 1999 года, боевики во главе с Басаевым и Хаттабом вторглись на территорию Дагестана. Их целью было отторжение республики от России и установление там своего халифата. Первыми сопротивление террористам, ещё до прибытия федеральных войск, оказали местные жители, объединившиеся в отряды самообороны.