Грозный, , 14:27 — REGNUM

Дагестанские ополченцы сыграли немаловажную роль в отражении атаки международных террористов в августе-сентябре 1999 года. Однако решающие значение в победе над боевиками имело привлечение федеральных войск. Об этом в интервью агентству «Чечня Сегодня» заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Простые дагестанцы с оружием в руках встали на защиту своих сёл и земель. Дагестанцы продемонстрировали, что никого не звали и не намерены пустить террористов на свою землю. Были среди них и героически погибшие. Это имело большое психологическое и моральное значение. Участники противостояния террористам заслуживают уважения, но, конечно, перелом в события внесли армия, внутренние войска, авиация, артиллерия, спецназ», — сказал политик.

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По словам чеченского лидера, «историческое значение» также имело то, что Владимир Путин лично посетил тогда Ботлихский район Дагестан, куда первоначально и вошли боевики. Тем самым он, по словам Кадырова, дал понять, что время террористических анклавов на территории республики подошло к концу.

«Приезд Владимира Путина способствовал и тому, что дагестанский народ понял, что получит решительную поддержку федерального центра. Ведь до этого в самом Дагестане ваххабиты чувствовали себя вполне комфортно, фактически против этого зла ничего не делалось», — сказал Кадыров.

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Как сообщало ИА REGNUM, совсем недавно, спустя 20 лет после событий 1999 года, дагестанские ополченцы получили долгожданный для себя статус ветеранов боевых действий. По решению Путина участники отрядов самообороны смогут получать ежемесячные денежные выплаты, а также пользоваться рядом материальных и нематериальных льгот.