Барранкилья, , 03:02 — REGNUM

Расследование «безнаказанных ежедневных преступлений» венесуэльского президента Николаса Мадуро Межамериканским судом по правам человека призвал провести глава Колумбии Иван Дуке, пишет El Nacional.

Дуке заявил, что американский суд может помочь расследовать преступления Мадуро и пресечь их.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 августа американский адмирал Крейг Фоллер сделал заявление о том, чтоВМС США готовы провести военную операцию против Венесуэлы.

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