Каракас, , 06:14 — REGNUM

Колумбия является источником наркотиков, контрабанды и беззакония, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, сообщает Венесуэльское агентство новостей.

Мадуро в ходе своего выступления заявил, что Колумбию нельзя считать самостоятельным государством. По его словам, властям Венесуэлы приходится бороться с преступностью, которая в немалом объёме распространяется из Колумбии.

Прежде всего речь идёт о наркоторговле. Так, из Колумбии уже проникло в Венесуэлу свыше 22 т наркотиков, причём 2019 г. уже «побиты все рекорды» по конфискации наркотиков.

Напомним, Колумбия активно поддерживает проамериканскую венесуэльскую оппозицию. В этом ключе по поводу её президента Ивана Дуке Мадуро не раз категорично высказывался, впрочем, как и Дуке — о Мадуро.

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