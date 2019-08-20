Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 02:26 — REGNUM

Американские ВМС готовы осуществить операцию против Венесуэлы, если будет принято соответствующее политическое решение, заявил американский адмирал Крейг Фоллер, сообщает Bloomberg.

Находясь в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия), Фоллер заявил, что Пентагон подаёт «сигнал» Каракасу, проводя очередные военно-морские учения UNITAS.

Напомним, международные учения UNITAS стартовали 19 августа у побережья Бразилии. В них участвуют, помимо американских и бразильских военных, ВМС Чили, Аргентины, Эквадора, Колумбии, Панамы, Перу, Португалии, Парагвая, Мексики, а также Японии и Великобритании.

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