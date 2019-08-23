Москва, , 15:26 — REGNUM

Об итогах недавнего визита на Украину рассказал сегодня, 23 августа, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху президенту России Владимиру Путину. Разговор состоялся по телефону, сообщается на сайте Кремля.

Биньямин Нетаньяху Иван Шилов © ИА REGNUM

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Путин и Нетаньяху затронули вопросы дальнейшего укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества и условились продолжить контакты.

Кроме того, обсуждалось российско-израильское взаимодействие на сирийском направлении и совместная борьба с международным терроризмом.

Как сообщало ИА REGNUM, Израиль готов обсуждать с Украиной вопросы военного сотрудничества, однако есть определенные ограничения, заявил 20 августа израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции в Киеве.

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