Москва, , 17:46 — REGNUM

Визит премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху связан с предстоящими выборами в Кнессет, считает представитель ЛНР в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник. Об этом он заявил 19 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«17 июля будут выборы в Кнессет, — сказал Мирошник. — И порядка 500−600 тысяч израильтян именно украинского происхождения. И Нетаньяху приехал за их голосами. Он приехал за тем, чтобы достигнуть договорённости о выплатах пенсий и продемонстрировать своё положительное отношение к Украине. Но говорить о том, что Нетаньяху может приехать и переиначить нацистскую идеологию, которая доминирует в украинских кругах, я бы не стал. Он чётко высказался против нацистов и против коллаборационистов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским создание зоны свободной торговли (между Украиной и Израилем), пенсионное соглашение и другие вопросы.

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