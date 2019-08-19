Москва, 19 августа 2019, 17:46 — REGNUM
Визит премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху связан с предстоящими выборами в Кнессет, считает представитель ЛНР в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник. Об этом он заявил 19 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским создание зоны свободной торговли (между Украиной и Израилем), пенсионное соглашение и другие вопросы.
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