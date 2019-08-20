Киев, , 11:26 — REGNUM

Израиль готов обсуждать с Украиной вопросы военного сотрудничества, однако есть определенные ограничения, заявил 20 августа израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции в Киеве.

«Мы всегда открыты для обсуждения таких вопросов, но есть определенные ограничения», — сказал Нетаньяху, отвечая на соответствующий вопрос.

Он уточнил, что ограничения существуют вопросах безопасности. По его словам, эти вопросы будут обсуждены между представителями правительств Израиля и Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, Нетаньяху находится на Украине с двухдневным визитом. Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече израильским премьер-министром заявил, что Киев учтёт опыт Израиля в сфере обороны и безопасности.

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