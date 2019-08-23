Нью-Йорк, США, , 07:24 — REGNUM

Позиция Соединённых Штатов и их союзников на заседании Совета Безопасности ООН, которое было созвано по просьбе России и Китая в связи с испытаниями и возможным размещением Вашингтоном ракет средней дальности, оказалась предсказуемой. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский.

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«Как мы и предполагали, США и подхрюкивающие им страны вопреки фактам и здравому смыслу сваливали все с больной головы на здоровую, обвиняя Россию во всех смертных грехах», — отметил Полянский.

При этом, как пояснил дипломат, это и не удивительно, так как западные партнёры давно считают нормальным и достаточным для того, чтобы принять на веру голословные обвинения, не требующие никаких доказательств.

Дипломат также добавил, что эта встреча состоялась по инициативе России, которая надеялась, что здравый смысл возобладает. Однако этого пока не произошло.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа США провели испытание крылатой ракеты наземного базирования, дальность полёта которой превышает 500 км. Такой вид вооружения ранее был запрещён Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который перестал действовать 2 августа 2019 года. Запуск состоялся на острове Сан-Николас в штате Калифорния. В минобороны США заявили, что результаты испытаний «послужат основой для дальнейшего развития ракет средней дальности».

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Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что испытания ракет, нарушающих ДРСМД, США готовили как минимум с октября 2018 года. На что в Пентагоне ответили, что США ведут разработку крылатых ракет наземного базирования с того момента, как Вашингтон приостановил выполнение своих обязательств по ДРСМД, то есть с февраля 2019 года.

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