Пятигорск, Ставропольский край, , 14:59 — REGNUM

Россия при поддержке Китая запросила в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций проведение брифинга по вопросу разработки и возможного развёртывания Соединёнными Штатами ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сегодня, 22 августа, в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Напомним, ранее появилась информация о том, что сегодня, 22 августа, по инициативе России и Китая созывается заседание СБ ООН.

«Хотела бы уточнить, что Россия при поддержке Китая запросила проведения в СБ ООН брифинга по упомянутому вопросу, — отметила Захарова. — Это публичное мероприятие, правом делать запрос на его проведение обладает любой член Совета Безопасности».

Дипломат добавила, что действия Вашингтона создают угрозу для международной безопасности, поэтому Москва и Пекин «сочли необходимым привлечь внимание международного сообщества к данной проблеме».

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Официальный брифинг состоится в 15:00 по нью-йоркскому времени.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа США испытали запрещённую Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности крылатую ракету наземного базирования дальностью полёта свыше 500 км. В минобороны США подчеркнули, что собранные в ходе испытания данные и сделанные выводы будут использованы при дальнейшем развитии вооружения данного типа.

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