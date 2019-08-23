Нью-Йорк, США, , 01:09 — REGNUM

Политика США ведёт к потере контроля над вооружениями, заявил и.о. постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН.

«Вслед за денонсацией Договора об ограничении систем противоракетной обороны выбита очередная опора в архитектуре контроля над вооружениями, которая позволила в своё время разработать и заключить договор о сокращении наступательных вооружений», — сказал Полянский.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, США в начале августа вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и, согласно ряду заявлений из Вашингтона, не настроены продлевать действие Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

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